- Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei locale 6:00, cand un șofer aflat la volanul unui Mercedes-Benz a intrat in poarta Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, dupa care a parasit locul accidentului, informeaza TV8.md.Polițiștii moldoveni au localizat mașina circuland spre Strașeni, dar la toate…

- Doi barbați și-au pierdut viața, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens, iar masina sa a izbit violent un alt autoturism. O a treia persoana a fost grav ranita. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.30 pe raza comunei Poienarii Burchii, in satul…

- Doi romani a murit in Bulgaria, in zona Ruse, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR inmatriculat tot in Romania, scrie Ruse Media. Accidentul s-a produs pe drumul dinspre Byala spre Ruse. Mașina in care se aflau cei doi romani ar fi intrat in depașire intr-o zona unde aceasta […]…

- Un tanar a fost retinut dupa ce a produs un adevarat scandal in curtea Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti, lovind in fata un agent de paza, iar pe altul l-a izbit cu masina. Tanarul, de 25 de ani, este acuzat pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si tulburare…