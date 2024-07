Incident într-un parc de distracții din Hunedoara: patru copii, răniţi/A intervenit elicopterul SMURD Au mers intr-un parc de distracții dornici sa se simta bine și sa iși faca amintiri frumoase, dar, din pacate, au ajuns in grija cadrelor medicale, ca urmare a unei situații neprevazute. Patru copii au fost raniți in urma unui incident ce a avut loc intr-un parc de distractii din judetul Hunedoara. Din primele informații, […] The post Incident intr-un parc de distracții din Hunedoara: patru copii, raniti/A intervenit elicopterul SMURD first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

