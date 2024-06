Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 1:00, un copac s-a prabușit peste acoperișul unei cofetarii de pe Calea Dorobanți, din Capitala. La fața locului a intervenit prompt un echipaj de pompieri, echipat cu o scara pentru a indeparta copacul, scrie presa centrala .Pe durata intervenției, circulația pe Calea Dorobanți a fost…

- Scene șocante s-au derulat intr-o benzinarie din București. Un polițist de la Rutiera a ajuns in grija medicilor, dupa ce a fost lovit in cap, in incercarea de a prinde un hoț. Un politist de la Brigada Rutiera a fost agresat intr-o benzinarie din Sectorul 3 al Capitalei, cand a incercat sa prinda un…

- Temutul criminal Meszaros Zsombor, care a reușit sa fuga dintr-o duba aflata in fața unei clinici medicale din sectorul 2 al Capitalei, a fost prins. Individul, care a evadat marți, in jurul orei 15:00, a fost capturat, miercuri, in Oradea, județul Bihor. Citește și: Judecatoare filmata in timp ce se…

- Ies la iveala noi detalii șocante in cazul elevului de 16 ani atacat cu un cuțit in curtea unui liceu de la periferia Capitalei. Motivul atacului ar fi fost gelozia. Agresorul a fost audiat și reținut pentru 24 de ore. Victima de 16 ani a ajuns in stare grava la spital și a fost dusa direct in sala…

- Vantul… schimbarii? Sectorul 2 cade la propriu: mai mulți copaci și stalpi s-au prabușit in ultimele ore. Primarul Mihaiu, absentVantul puternic de astazi din Capitala a produs panica și a creat numeroase pagube in mai multe zone din București. Unul dintre cele mai afectate sectoare din oraș a fost…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in weekend-ul: 30 - 31 martie 2024, in sectoarele capitalei vor fi desfașurate diverse iarmaroace și tirguri cu produse și marfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producatorii locali și de a oferi locuitorilor capitalei acces la produse agricole de sezon.…

- O femeie de 70 de ani a fost ranita dupa ce o bucata din tavanul unui magazin s-a prabușit peste ea. Incidentul a avut loc intr-un supermarket de pe strada Liviu Rebreanu din Sectorul 3 al Capitalei. La fața locului am ajuns ambulanțe SMURD și mai multe mașini de pompieri. foto arhiva The post O bucata…