Incident într-o sală de forță : un bărbat a ajuns în comă la spital după ce bara de greutăți i-a căzut pe gât Un tanar din municipiul Vaslui a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce in timpul unor exerciții in sala de forța a scapat greutațile peste el. Sebastian A. ridica o haltera grea de cateva zeci de kilograme in momentul in care bara i-ar fi alunecat din mana și i-a cazut pe gat, provocandu-i rani foarte grave. Barbatul era singur la aparat, deși specialiștii spun ca astfel de exerciții se fac intotdeauna cu alte persoane in preajma, pregatite sa preia greutațile in cazul in care sportivul are carcei, i se blocheaza mana sau simte ca bara ii aluneca. Sebastian a fost… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

