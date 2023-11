Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost gasita fara semne vitale pe o banca dintr-o statie de autobuz din localitatea Viseu de Sus, aproape de intersectia Drumului National 18, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Ionela Cosma., potrivit Agerpres."Astazi…

- O femeie a facut un test ADN cu scopul de a se amuza, dar cand a vazut rezultatul a ramas devastata. Vestea le-a șocat pe surorile ei. Ce au aflat in urma testului și ce i-a schimbat viața femeii complet.

- Un incident șocant i-a speriat pe locuitorii din Paris. Un polițist a impușcat o femeie care glorifica și susținea terorismul. Aceasta i-a amenințay pe locuitori, iastfel ca a fost nevoie de intervenția Poliției. Oamenii legii au trecut direct la fapte și aau folosit armele impotriva femeii. Iata cat…

- Acuzații grave in adresa a doi medici de la Institutul Oncologic. O femeie bolnava de cancer susține ca familia sa a fost nevoita sa dea mita, pentru a fi operata, insa intervenția nu a fost facuta calitativ, fiindu-i inlaturat doar intestinul. „Ma tem, eu și acum sunt la proctolog și in fiecare luna…

- O noua tragedie s-a produs in Maramureș! O femeie care traversa strada a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Aceasta avea 63 de ani și s-a stins din viața dupa ce un șofer de 21 de ani, care circula cu viteza in acea zona, a lovit-o.

- Patru romani și-au pierdut viața in accidentul tragic din Italia, care a avut loc marți seara. Nenorocirea s-a petrecut langa Veneția, dupa ce un autobuz plin cu turiști a cazut de la mare inalțime de pe un pod. In total, 21 de oameni au murit in groaznicul accident, iar alți 15 sunt raniți. Potrivit…

- Este doliu in lumea celebritaților, dupa ce una dintre cele mai cunoscute influencerițe s-a stins din viața. Tanara a avut parte de un sfarșit extrem de trist, la doar 33 de ani. Familia și cunoscuții sunt devastați, nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. A murit o tanara influencerița Larisa…

- Cadrele medicale de la Maternitatea Botoșani sunt trimise la cursuri de buna purtare și empatie, dupa ce Alexandra, o mama de 25 de ani a murit, in condiții scandaloase, in unitatea spitaliceasca. Familia sa a acuzat, printre altele, personalul de indiferența. Cursurile sunt organizate la inițiativa…