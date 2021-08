Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani s-a inecat, duminica, in raul Timis, in dreptul Taberei de copii de la Cheveresu Mare. Baiatul a fost scos din apa de pompierii ISU Timis in stop cardiorespirator, echipajul medical incepand imediat manevrele de resuscitare, dar in final a fost declarat decesul minorului.…

- Un baiat in varsta de 11 ani a cazut in raul Timiș, duminica, in zona Taberei de copii, din localitatea Chevereșu, din județul Timiș. Copilul a fost scos de scafandri in stop cardio-respirator și, din pacate, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. ISU Timiș a fost anunțat, duminica, prin apel la 112,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci personae au fost ranite, intre care trei minori. Doi dintre acestia sunt in stop cardio-respirator. ”In jurul orei 09:50, s-a produs un accident rutier intre localitatile…

- Un copil in varsta de pattru din localitatea Colibița, județul Bistrița-Nasaud, a suferit arsuri grabe dupa ce acesta a cazut peste gratarul incins. Pompierii militari au ajuns de urgența la fața locului și l-au transportat de micuț la spital pentru mai multe ingrijiri medicale.

- Un copil in varsta de 4 ani a suferit arsuri de gradele 1 și 2 la gamba și mana dreapta, dupa ce a cazut peste gratarul incins. Incidentul a avut loc in localitatea Colibița, din județul...

- „Incidentul a avut loc in localitatea Colibița, baiețelul a fost gasit conștient, are arsuri de gradul 1 și 2 pe 7% din suprafața corpului. Este conștient”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bistrita Nasaud, Cristina Racila, la Realitatea PLUS.

- Potrivit datelor comunicate de Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud, accidentul s-a produs pe DN 17, in localitatea Sieu Magherus.Inspectoratul de Politie Judetean a transmis ca traficul in zona unde s-a produs accidentul este blocat total.La locul accidentului intervin un echipaj al…

- Un copil a cazut de la etajul 6 al unui imobil din Sectorul 2 al capitalei. Incidentul a fost anunțat la 112, iar victima a fost transportata la spital, anunța Mediafax Secția 7 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca un copil a cazut de la etajul 6 al unui imobil din Sectorul 2.…