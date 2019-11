Stiri pe aceeasi tema

- Incident electoral, la o secție de votare din comuna Sahateni. Un localnic nu a fost lasat sa voteze deoarece, in urma verificarii CNP-ului, operatorii din secție au constatat ca acesta deja votase cu o ora in urma la o secție din…Franța. Incidentul ar fi avut loc in jurul orei 16:00, atunci cand Constantin…

- NU ALEGERI PREZIDENȚIALE, CI PLEBISCIT PREZIDENȚIAL. Refuzul candidatului Iohannis de a dezbate impreuna cu contracandidatul sau ofertele electorale concurente este aberant intr-un sistem democratic. El nu este aberant, insa, atunci cand lupta politica se da intre acest sistem și opusul sau. Cand concursul…

- Noua guvernare liberala arata ca nu a glumit cand a anunțat evaluarea angajaților la stat. E alerta in tot sistemul public! Noul ministru al Muncii face controale inopinate chiar din primele zile de mandat. Vineri, Violeta Alexandru a mers la Casa Locala de Pensii Sector 6 București, dorind sa verifice…

- In Republica Fantastica Romania , fascinantul și mereu surprinzatorul județ Neamț ocupa loc de cinste in tabelul minunațiilor. In localitatea Ceahlau, pe drumuri de munte, undeva pe valea paraului Martin, poate fi admirata una dintre realizarile atipice și originale din perioada contemporana: o captare…

- Pacientii spitalului din Lugoj au fost pusi pe drumuri dupa ce niste instalatori au facut praf cateva tevi de la sistemul de incalzire. Incidentul a fost confirmat de catre managerul spitalului din Lugoj, Erwin Floroni, care sustine ca totul s-a petrecut in urma unei erori a unei echipe de instalatori.…

- Peste 60 de amenzi au fost aplicate, in timpul noptii de vineri spre sambata, soferilor care au modificat sistemul de evacuare a noxelor autoturismelor sau motocicletelor sau care conduceau vehicule cu probleme tehnice. Actiunea Brigazii Rutiere s-a desfasurat in colaborare cu inspectorii…

- Un barbat a fost batut in trafic in timp ce se afla in propria mașina. Incidentul a fost surprins cu cateva momente in urma pe strada Testemițianu din Capitala.Imaginile au fost filmate și postate pe o rețea de socializare.