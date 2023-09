Incident în Transnistria: Autoritățile separatiste au dat alarma Fragmente dintr-o racheta au cazut in satul Chițcani din raionul Caușeni, localitate aflata sub controlul autoritațile separatiste transnistrene. Este vorba despre fragmente ale unei rachete de tip S-300, anul de producție 1968. In localitatea Chițcani a cazut și explozibilul rachetei, dar nu a explodat,potrivit autoritaților. „Cu referire la pretinsa racheta identificata in regiunea transnistreana, informam ca la fața locului s-au deplasat observatorii militari din cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Pacii. La aceasta etapa, nu este clara originea obiectului identificat și nici nu se confirma… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

