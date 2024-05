Show-ul de moda din Iași, de la finalul saptamanii trecute, presarat cu un incident cu totul neprevazut. Și care, potrivit presei locale, ar fi trimis in grija cadrelor medicale doua persoane. S-a intamplat la Romanian Creative Week, potrivit bzi.ro. Incidentul cu urmari dramatice s-a petrecut duminica seara, in timp ce aveau loc ultimele evenimente din […] The post Incident in timpul show-ului de moda de la Iași! Camera de filmat mobila, cazuta peste spectatori first appeared on Ziarul National .