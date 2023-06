Stiri pe aceeasi tema

- O nava de razboi chineza s-a apropiat la aproximativ 137 metri de distrugatorul american USS Chung-Hoon, distrugatorul american care naviga prin stramtoarea Taiwan se afla intr-o misiune comuna a forțelor navale americane și cele canadiene. Manevra a fost catalogata drept “neprofesionista”. Accident…

- O nava de razboi chineza a ajuns la 137 de metri de un distrugator american in stramtoarea Taiwan, “intr-un mod nesigur”, afirma oficiali militari americani, in timp ce China acuza Statele Unite de “provocarea deliberata a riscurilor” in regiune, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Marina americana…

- Incident internațional de securitate extrem de periculos in stramtoarea Taiwan, unde o nava militara a Chinei era cat pe ce sa loveasca un distrugator american, care naviga in apele internaționale ale stramtorii.

- Sub-secretarul american de stat pentru Asia de Sud-Est, Daniel Kritenbrink, va efectua o vizita oficiala la Beijing in zilele urmatoare, a anuntat sambata Departamentul de Stat de la Washington, care face astfel un nou efort in directia incalzirii relatiilor dintre SUA si China, relateaza AFP, informeaza…

- Un pilot de vanatoare chinez a efectuat saptamana trecuta o "manevra nejustificat de agresiva" in apropierea unui avion de supraveghere american care opera deasupra Marii Chinei de Sud, potrivit armatei americane, transmite The Guardian, informeaza News.ro.Incidentul - despre care Pentagonul spune…

- O nava de razboi americana, distrugatorul USS Milius, a traversat, duminica, stramtoarea Taiwan, relateaza AFP, potrivit news.ro.USS Milius „a efectuat un tranzit de rutina prin stramtoarea Taiwan”, a spus Marina SUA intr-un comunicat, „in apele in care libertatea de navigatie si de survol se aplica…

- Președintele Chinei ar pregati țara de un posibil razboi, reiese dintr-o analiza a discursurilor ținute de Xi Jinping la reuniunea anuala a Parlamentului de la Beijing. Publicația Foreign Affaires susține, intr-o analiza a celor patru discursuri susținute de Xi Jinping la reuniunea anuala a Parlamentului…

- Armata chineza anunta joi ca a alungat o nava americana de razboi care a ”patruns ilegal” intr-un arhipelag pe care-l controleaza la Marea Chinei de Sud, o versiune respinsa drept ”mincinoasa” de catre Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Acest incident intervine in contextul unei lupte…