Incident în Sibiu. Un autobuz a fost aproape să ajungă în râul Cibin – VIDEO Calatorie cu emoții pentru oamenii aflați intr-un autobuz care asigura transportul public in orașul Sibiu. Totul, dupa ce duminica s-a produs un incident care ar putut avea urmari grave. Totul s-a intamplat pe strada Malului, din oraș. Din cate se poate vedea din imaginile surprinse la fața locului, un autobuz cu burduf a ieșit de […] The post Incident in Sibiu. Un autobuz a fost aproape sa ajunga in raul Cibin - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Un autobuz in care se aflau aproximativ 30 de pasageri a ieșit de pe șosea, duminica, și s-a oprit pe un pasaj pietonal de pe malul raului Cibin, in orașul Sibiu. Din primele informații, șoferului i s-a facut rau. Accidentul a avut loc pe strada Malului, in apropierea intersecției cu Neculce din orașul…

Un autobuz din orașul Sibiu in care se aflau aproximativ 30 de pasageri a ieșit de pe șosea și s-a oprit pe un pasaj pietonal de pe malul raului Cibin. Se pare ca șoferului i s-a facut rau. Nicio persoana nu a fost ranita, iar traficul nu este afectat.

Incident rutier la Sibiu. Un incident rutier mai deosebit, care putea avea urmari tragice, s-a petrecut în municipiul Sibiu. Un autobuz al companiei locale de transport în comun, Tursib, care avea în jur de…

