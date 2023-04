Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu poate accepta ca ajutorul dat de tara noastra Ucrainei sa se intoarca impotriva fermierilor romani, adaugand ca i-a rugat pe reprezentantii Guvernului sa gaseasca cele mai bune metode pentru protejarea acestora si pentru a ajuta, in acelasi timp, Ucraina,…

- In ciuda acumularii sprijinului militar din partea Statelor Unite și a altor țari occidentale, Ucraina nu dispune inca de efective și arme pentru a alunga complet trupele rusești de pe teritoriul sau, relateaza ziarul american The Washington Post, citat de BBC. Anunțul Poloniei și Slovaciei privind…

- Petrolul rusesc continua sa ajunga la cumparatorii din intreaga lume. Dar chiar si cei care isi petrec zilele urmarind miscarile navelor peste oceane cu greu reusesc sa afle exact cine il transporta, relateaza CNN. Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in „victoria” Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a afirmat ca, daca este necesar, Moscova este gata sa…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- O refugiata din Ucraina a fost grav ranita intr-un accident produs, marți, pe DN 22 Constanta – Tulcea, dupa ce a intrat cu masina in plin intr-un camion. Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, la intersectia dintre DN 22 Constanta – Tulcea cu DC 86, drumul catre localitatea Sibioara, din judetul…

- Un elicopter s-a prabușit in perimetrul unei gradinițe din orașul Brovary, regiunea Kiev, iar la fața locului a izbucnit un incendiu, a declarat purtatoarea de cuvant a poliției din regiunea Kiev, potrivit RBC Ucraina. La randul sau, biroul președintelui a declarat ca un aparat de zbor a cazut asupra…