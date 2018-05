Stiri pe aceeasi tema

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…