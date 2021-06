Stiri pe aceeasi tema

- ”Haideti sa nu vorbim despre astfel de scenarii”, a spus Peskov la postul public de televiziune Rossia-24, explicand ca ”uneori cuvintele se pot materializa”, astfel ca ”nici nu ar trebui sa ne gandim sau sa vorbim despre asa ceva”.”Dar rusii ar trebui sa stie un lucru: presedintele nostru este intotdeauna…

- Ucraina si SUA au anuntat inceperea ieri a unui exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si…

- Sea Breeze 2021 va dura doua saptamani, implicand aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane. Vor participa, de asemenea, distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane.Ucraina afirma ca obiectivul principal…

- Rusia a denuntat 'ferm' joi pe langa ambasadoarea Regatului Unit la Moscova 'actiunile periculoase' ale unei nave britanice in largul Crimeii si care - potrivit Moscovei - a facut obiectul unor tiruri de avertisment pe motiv ca intrase in apele teritoriale ruse, relateaza AFP. Deborah Bronnert,…

- Rusia interzice accesul pe teritoriul sau a opt actuali sau fosti inalti oficiali americani, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Printre cei vizati de interdictie se numara directorul FBI Christopher Wray, directorul pentru informatii…