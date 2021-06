Premierul britanic Boris Johnson a asigurat joi ca distrugatorul Defender al Royal Navy, impotriva caruia armata rusa sustine ca a deschis foc de avertisment in Marea Neagra, traversa apele ucrainene si a actionat in mod 'absolut corect', relateaza AFP.



Potrivit Moscovei, un avion Su-24 si nave rusesti au tras tiruri de avertisment miercuri in directia unui distrugator britanic care ar fi intrat in apele teritoriale ruse in Marea Neagra, in largul Crimeii, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014.



'Noi nu recunoastem anexarea Crimeii, a fost ilegala; acestea…