- Paza de coasta algeriana a capturat aproximativ 500 de kilograme de cocaina, descoperite de pescari in largul portului Oran, din nord-vestul Algeriei, a anuntat luni Ministerul Apararii algerian intr-un comunicat, transmite AFP. Capturarea drogurilor a avut loc sambata seara, informeaza Agerpres.ro.…

- Garda de Coasta a incheiat un contract de lucrari de reparatii.Garda de Coasta a atribuit, la data de 7 iunie 2021, lucrari de reparatii pentru drumuri, platforme si alei din cadrul Grupului de Nave Constanta situate in Portul Constanta Nord ndash; Dana 0.Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea totala…

- Containere cu peste 100 de tone de deseuri de cauciuc, ce urmau sa fie exportate in Thailanda de o firma din judetul Olt, au fost depistate de politistii de frontiera in Portul Constanta Sud - Agigea, marfa fiind returnata societatii exportatoare, a informat vineri Garda de Coasta. Documentele…

- Plecand de la un caz de migratie ilegala depistat in luna martie a acestui an, la Baneasa, in judetul Constanta, cand au fost depistati opt cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania, din Bulgaria, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au reusit sa destructureze o grupare…

- Un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) a descoperit o drona de mari dimensiuni plutind in apele Marii Negre , la aproximativ 40 de mile marine de coasta (in jur de 74 de kilometri). Garda de Coasta a precizat, luni, referitor la drona gasita de ARSVOM, ca a fost…

- Colonelul Ionel Postelnicu va prelua, incepand cu data de 1 iunie 2021, funcția de comandant al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava. de la aceeași data, actualul comandant al Jandarmeriei Suceava, colonelul Mihai Lungu, iși va desfașura activitatea ca expert național in cadrul Agenției Europene…

- „In perioada 12.05 - 13.05.2021, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud si cu reprezentanti ai Agentiei FRONTEX, au identificat alte 30 de containere sosite din Germania, pentru aceeasi firma de pe raza judetului…

- Licitatia a fost castigata de compania OMV Petrom SA.Garda de Coasta a atribuit prin negociere fara publicare prealabila contractul necesar pentru furnizarea de motorina navala neaccizata pentru participarea navelor tip OPV, CPV si CPB ale garzii. Acestea vor participa in cadrul Operatiunii Maritime…