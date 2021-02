Un echipaj de poliție a fost atacat cu pietre și bate de catre mai multe persoane. Incidentul s-a petrecut in localitatea Coroieni, județul Maramureș. In urma incidentului violent 11 persoane au fost reținute. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și de jandarmi. Scandalul a fost semnalat la 112 de o tanara in varsta de 23 de ani. Tanara a sunat inițial pentru a reclama faptul ca iubitul sau i-a luat copilul și a amenințat-o. Poliția a venit la fața locului pentru a aplana conflictul, insa barbatul a inceput sa fie violent. Agenții au incercat sa-l preia pentru a-l duce la…