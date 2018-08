Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat in plina viteza marti dimineata in bariera de securitate instalata in fata sediului parlamentului britanic, conform imaginilor difuzate de media sociale, potrivit agentiei Press Association. Unele dintre ele arata agenti de politie incercuind masina, iar apoi conducand un barbat in…

- Marocanul Abderrahman Bouanane a fost condamnat vineri de un tribunal finlandez la inchisoare pe viata pentru injunghierea mortala a doua femei si ranirea altor opt persoane in 2017, in cursul primului atac terorist cu care s-a confruntat Finlanda, relateaza agentia Reuters. Bouanane,…

- Un barbat de 42 ani care lucra la extinderea retelei de canalizare din localitatea olteana Bobicesti a fost scos, marti, 5 iunie 2018, de sub malul de pamant prabusit peste el dupa mai bine de patru ore. Accidentul s-a produs din cauza nerespectarii normelor de protectia a muncii.