Incident în Covasna cu o blindată NATO care a distrus gardul unei case și a intrat în curte Un vehicul de lupta a fost implicat intr-un accident in județul Covasna. Incidentul a avut loc duminica dimineața, in timp ce o coloana de vehicule de lupta se deplasa la un exercițiu de rutina al militarilor francezi și belgieni, potrivti Libertatea. Armata belgiana a deschis o ancheta dupa ce un vehicul de lupta a fost […] The post Incident in Covasna cu o blindata NATO care a distrus gardul unei case și a intrat in curte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

