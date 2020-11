Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 83 de ani a fost salvat din incendiu de pompierii voluntari din localitatea Lozova, raionul Strașeni. Potrivit IGSU pe 20 noiembrie un incendiu a cuprins locuința batranului care se afla de unul singur in casa. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:00.

- Incident pe strada Petricani din Capitala. Un stalp de electricitate atarna in aer, ținandu-se doar in fire. Mai mulți trecatori au postat pe Facebook imagini de la cazul dat.Potrivit unui reprezentant Lumteh, stalpul a fost doborat in urma unui accident rutier.

- Un incident infiorator a avut loc astazi la intrarea unui pasaj subteran din capitala. Un barbat a alunecat și a cazut din cauza treptelor haotice și defecte dintr-un pasaj subteran din sectorul Botanica.

- Un barbat de 64 de ani a murit in aceasta dimineața, dupa ce a fost impușcat la o partida de vanatoare, informeaza presa locala.Cazul a fost semnalat la 112 de un barbat, care a anunțat ca in zona Sighet, "La Lopeți", este un barbat impușcat cu multiple plagi, instabil și cu semne vitale extrem…

- Incident șocant in Focșani! Un barbat a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul superior al unui bloc. Deși medicii au incercat minute in șir sa il salveze, nu au mai putut decat sa constate decesul.

- O femeie din Capitala care a comandat omorul unui barbat de 41 de ani a fost reținuta de SIS și procurori.Aceasta a comandat un killer cu experiența de lupta in Donbass, care urma sa ”lichideze” un barbat de 41 de ani, care i-ar fi datorat o suma de bani.

- Un barbat de 40 de ani acuzat ca, la inceputul lunii septembrie, a intrat noaptea, mascat, intr-o locuinta, a violat o tanara si i-a luat banii, iar cateva zile mai tarziu, sub amenintare, a furat bijuteriile altei persoane, a fost retinut.Citește și: Reacția Gabrielei Firea, dupa afirmația…

- Crima a avut loc in jurul orei 3 dimineata, cand cei trei tineri au inceput sa se certe in mijlocul strazii. Agresorul și al treilea tanar au fost identificați și se afla la sediul IPJ Sibiu. Citeste si: Un TIR cu 200 de porci s-a rasturnat la intrarea pe autostrada. Interventie dramatica…