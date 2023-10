Incident în apropiere de Sulina. O navă turcă a lovit o mină Un cargobot sub pavilion turcesc a lovit joi o mina in Marea Neagra, in largul coastelor Romaniei, si a suferit avarii minore, dar echipajul este in siguranta. Compania britanica de securitate maritima Ambrey a declarat ca, potrivit informatiilor pe care le-a primit, nava a lovit o mina maritima la 11 mile marine nord de Sulina, […] The post Incident in apropiere de Sulina. O nava turca a lovit o mina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

