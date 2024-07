Stiri pe aceeasi tema

- Sectia 7 Politie a fost sesizata de un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe Soseaua Fundeni din Capitala, in urma unui conflict in trafic, ar fi fost amenintat cu un pistol de conducatorul altui vehicul, iar autorul ar fi intrat in curtea Spitalului Fundeni, noteaza…

- Informații de ultima ora! Un medic de la un cunoscut spital din Capitala ar fi intrat in atenția polițiștilor. Totul, dupa un apel la 112, care semnala ca, in urma unui conflict in trafic, un barbat ar fi fost amenintat cu un pistol. Se deruleaza o ancheta in acest caz. Din primele date, e vorba […]…

- Politistii de la Secția 7 din București au fost sesizați, miercuri, de catre un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 2, in urma unui conflict in trafic, ar fi fost amenințat cu un pistol, de conducatorul altui vehicul, care a intrat, ulterior, […]…

- Un barbat a sesizat Șecția 7 de Poliție dupa ce, timp ce se afla pe Sos. Fundeni, in urma unui conflict in trafic, a fost amenințat cu un pistol de conducatorul altui vehicul, iar autorul a intrat in curtea Spitalului Fundeni.

- Secția 7 Poliție a fost sesizata de un b[rbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe Soseaua Fundeni din Capital[, in urma unui conflict in trafic, a fost amenințat cu un pistol de conducatorul altui vehicul, iar autorul a intrat in curtea Spitalului Fundeni.Potrivit informa'iilor…

- Un bucureștean care s-a urcat baut la volan s-a aruncat in Dambovița de teama poliției! S-a intamplat in aceasta dimineața, intr-o intersecție intens circulata din apropierea raului care traverseaza Capitala.

- Un barbat de 53 de ani, recidivist, a lovit cu mașina o femeie care traversa pe o trecere pentru pietoni din Bucuresti. Dupa aceea, pentru ca victima sa nu anunțe accidentul la 112, i-a inchis telefonul și a plecat de la fata locului. Femeia s-a deplasat abia dupa doua zile la spital, fiind anuntati…

- Un tanar de 19 ani a tras cu un pistol cu bile spre un alt tanar, in București. Doua fete au mințit in declarații pentru a-l proteja. Agresorul a primit control judiciar. Polițiștii din București au reținut miercuri un tanar in varsta de 19 ani și doua tinere, de 16 și 19 ani, fața de care se fac cercetari…