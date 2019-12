Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Iasi a demarat o ancheta interna dupa ce un politist aflat in timpul liber s-a batut cu un batran in curtea unui bloc. Ancheta a fost demarata dupa ce in...

- Un incident grav s-a petrecut sambata, 23 noiembrie, la o secție de votare din Prahova. Un polițist a fost atacat. Agentul a scos pistolul din dotare și a tras in piciorul unuia dintre agresori. Incident grav la o secție de votare din Prahova. Un polițist a fost atacat. S-au auzit impușcaturi și au…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce in timp ce cobora scarile rulante de la Piața Universitații i-a cazut in cap o bucata de geam din plafon. ”La stația de metrou Universitate, un barbat de 47 de ani, aflat in zona scarilor rulante, a fost lovit la nivelul capului de elemente de construcție cazute […]…

- Filmarea in care barbatul isi exprima dorinta a fost postata pe facebook. Iata dialogul dintre acesta si agentul de politie care l-a filmat. Politist: Cum asa degeaba sa fii arestat? Fara sa faci nimic? Barbat: Sunt muncitor, lucrez... Politist: Dar unde ai mai auzit tu asa…

- Poveste care intrece orice imaginatie intr-un sat din Arges! Un barbat de 32 de ani, s-a dus si a cerut de nevasta o fata de 11 ani! Individul si-a luat „nevasta” si a plecat cu ea acasa.

- Un incident grav a avut loc la metrou, miercuri . Un barbat a fost prins de usile trenului si tarat in tunel. Un barbat de 50 de ani a fost prins intre usi, dupa ce s-a grabit foarte tare sa...

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in statia de metrou 1 Mai. Un barbat si-a prins piciorul in usa trenului si a fost tarat dupa ce garnitura a demarat. Totul sub ochii calatorilor ingroziti care au fost nevoiti sa priveasca intreaga scena,

- Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN22, judetul Tulcea. Cei doi soferi erau bauti.Potrivit IPJ Tulcea, in dupa amiaza zilei de 4 octombrie a.c, un barbat in varsta de 62 de ani din Buzau, in timp ce conducea un autoturism pe DN 22 E87 Niculitel Somova nu…