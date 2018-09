Stiri pe aceeasi tema

- "Este vorba de spre un barbat care a cazut de la o inatime de sase metri. A fost gasit in stare de inconstienta si a fost transportat de catre paramedicii SMURD la Spitalul Universitar. Apelul a fost primit in jurul orei 15.20. Barbatul este in stare grava, in coma", a declarat pentru MEDIAFAX, Bogdan…

- Doua femei au avut nevoie de îngrijiri medicale, vineri dimineata, la statia de metrou Piata Romana, pentru ca li s-a facut rau, una dintre ele fiind transportata la Spitalul Universitar, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov.

- Un numar de 440 de persoane dintre care 24 de jandarmi au primit ingrijiri medicale la mitingul din Piata Victoriei din Capitala, potrivit unei informari a ISU Bucuresti Ilfov.Potrivit sursei citate, 65 de persoane au fost transportate la spital, iar dintre acestea noua sunt jandarmi.Sursa foto: agerpres…

- Coalitia Organizatiilor de Pacienti cu Afectiuni Cronice (COPAC) saluta decizia cadrelor medicale de la Spitalul Universitar de Urgenta din Capitala de a vorbi despre problemele cu care se confrunta in spital.

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii si Directia de Sanatate Publica fac verificari la Spitalul Universitar din Capitala, pentru a vedea modul in care sunt folosite fondurile alocate de minister, dupa ce asistentii si infirmierii au protestat luni in fata unitatii spitalicesti si s-au plans…

- Ilona Brezoianu, despre greutațile vieții de actor. Tanara, care azi e dovada ca se poate trai decent și din actorie, recunoaște ca, la inceput, se intreba daca va reuși vreodata sa caștige suficient cat sa nu aiba grija zilei de maine. In timp ce mulți tineri fie fug de actorie, fie sunt sfatuiți de…