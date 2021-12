Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean aflat în stare de ebrietate a intrat în cladirea Palatului Parlamentului României, în noaptea de duminica spre luni, dupa ce ar fi spart un geam, el fiind prins de jandarmii care asigura paza institutiei, informeaza Agerpres. „În dimineata…

- Sapte autoturisme parcate pe strazi din municipiul Bucuresti au fost cuprinse de flacari, miercuri, incendiile fiind provocate de un minor, care deja a fost dus la audieri, transmite Poliția Capitalei. Potrivit Directiei Generale de Politie al Municipiului Bucuresti (DGPMB), in jurul orei 8.40, prin…

- Dupa ce s-au antrenat in bazinul de inot de la CS Rapid, 18 copii cu varste cuprinse intre 3 și 10 ani au avut de suferit saptamana trecuta și au ajuns la spital cu probleme respiratorii, informeaza Gazeta Sporturilor.„Am simțit ca era un miros puternic de clor, dar nu ne-am gandit ca ar putea fi probleme.…