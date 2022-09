Incident grav! Trei eleve de la o școală din Capitală au ajuns la spital. Fetele s-ar fi drogat Vin informații inspaimantatoare despre o situație care s-ar fi produs la o unitate școlara din București. A fost nevoie de prezența echipajelor medicale, trei eleve fiind transportate la spital dupa ce s-ar fi simțit rau. Ramane ca doctorii sa stabileasca, in urma investigațiilor medicale de specialitate, ce s-a intamplat in cazul acestor trei fete. Sunt […] The post Incident grav! Trei eleve de la o școala din Capitala au ajuns la spital. Fetele s-ar fi drogat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Trei eleve de la Școala centrala din București au ajuns la spital dupa ce au acuzat stari de rau. Poliția a deschis o ancheta, deoarece fetele sunt suspectate ca ar fi fumat dintr-o țigara cu substanțe interzise. Poliția Capitalei a fost chemata, alaturi de echipajele de la Ambulanța la Școala centrala,…

- Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a fost sesizata joi cu privire la faptul ca trei eleve ale unei unitați școlare din Capitala au acuzat stari de rau, spun surse judiciare. La fața locului s-au deplasat polițiști ai Secției 6, precum și echipaje de prim ajutor. Elevele au fost transportate…

