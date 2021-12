Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune amplare de salvare in Marea Baltica, dupa ciocnirea a doua nave cargo, una britanica și cealalta daneza. In urma impactului, vasul danez cu doua persoane la bord s-a rasturnat, relateaza Reuters.

- Incidentul a avut loc in localitatea Slimnic din Sibiu. Soferul TIR-ului a reusit sa se salveze la timp, dar ansamblul in flacari a pus in pericol intreaga zona in care s-a produs incendiul.

- Alte 1261 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Rusia, 2-Italia, 1-Irlanda, 1-Romania, 1-Ucraina, 1-Danemarca. Numarul total de teste efectuate – 7877, dintre care 4564 de teste…

- Prezent la Centrul de la Palatul Copiilor, unde participa activa la vaccinare, Raed Arafat s-a declarat incantat de faptul ca romanii vin in numar mare. ”E un lucru extrem de bun. Le mulțumesc celor care vin la vaccinare, oamenii au ințeles. Avem datoria sa facem acest lucru și sa ne implicam. E unica…

- Dan Petrescu a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca spera ca jucatorii sai sa se autodepaseasca la meciul cu Randers, din Conference League. Antrenorul echipei CFR Cluj a precizat ca Denis Alibec, Billel Omrani și Gabriel Debeljuh au revenit la antrenamentele echipei."N-am…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa, pana la sfarsitul acestui an, prima bancnota pe care apare chipul unei femei, o bancnota in valoare de 20 de lei, care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu, a anuntat europarlamentarul Corina Cretu. Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, a…