Fostul sindicalist Viorel Șeicaru, ofițerul angajat al Secției 16 Poliție din Capitala, deferit justiției pentru acte de tortura comise a recidivat, luni pe holurile Tribunalului București. Acesta l-a agresat pe Ghiorghe Ghiorghe, tatal uneia dintre victimele decedate ulterior batailor primite de la unii dintre polițiștii Secției 16 in vremea pandemiei de COVID-19.