Incident grav pe Dunăre! O barjă din Ucraina a scufundat un vas al Poliției Române de Frontieră Un vas al Poliției romane de Frontiera a fost scufundat de o barja din Ucraina pe brațul Chilia. Polițiștii romani spun ca barja ucraineana a intrat in plin in ambarcațiunea Poliției și a lovit apoi un ponton al Garzii de Coasta, dar și un ponton de pasageri. Impactul a fost atat de puternic, incat ambarcațiunea Poliției de Frontiera a fost proiectata sub ponton. Un polițist aflat in timpul serviciului, pe pontonul lovit de barja a fost ranit și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

