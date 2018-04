Incident grav pe Aeroportul Otopeni, investigat de CIAS. S-ar fi putut produce o tragedie

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident major de securitate a avut loc pe Aeroportul Otopeni, care ar fi putut duce la o tragedie aviatica. Un avion de tip A320 a aterizat inainte de prag, pe data de 30 martie, potrivit stiripesurse.ro . La aterizare, avionul a rupt cateva balize, acestea fiind singurele pagube consemnate. Incidentul…

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, luni dupa-amiaza. Un avion Airbus A350 al Vietnam Airlines, care zbura pe ruta Frankfurt – Hanoi, a fost deviat la București, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, transmite HotNews.ro . Și pe 24 martie, un avion Boeing 777 A6-LRE a aterizat de urgența, pe…

- Una dintre pistele Aeroportului International Henri Coanda din Bucuresti, singura operationala pe intreaga lungime, a fost carpita in nenumarate randuri cu straturi subtiri de asfalt si a devenit periculoasa atat pentru calatori, cat si pentru aeronave, scrie pe pagina sa de Facebook Asociatia Pro…

- Incidentul de duminica seara in care a fost implicata o aeronava Blue Air care a plecat de la Cluj-Napoca spre Bucuresti si al carei echipaj a fost nevoit sa se intoarca a fost cauzat, cel mai probabil, de o pasare care a intrat la motor, potrivit companiei, scrie news.ro.O aeronava Blue Air…

- Un barbat a murit astazi la Constanta dupa ce i s ar fi facut rau. Potrivit martorilor victima a coborat din masina, i s a facut rau si a cazut. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mamaia. O femeie era impreuna cu victima. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la SMURD dar,…

- O tanara de 37 de ani a fost prinsa sub un munte de zipada si dusa cu totul pana intr un parau, unde a fost gasita, la un metru sub apa de salvatorii de la ISU Vrancea.Potrivit paginii de Facebook ISU Vrancea persoana surprinsa de avalansa, pe Cheile Tisitei, este o femeie, in varsta de 37 de ani, din…

- Tupeul în traficul clujean este deja întâlnit la tot pasul și foarte mulți șoferi cred ca își pot face singuri dreptate. Sâmbata, la ieșirea din Gherla, șoferul unui microbuz s-a trezit blocat pe drum de un Mercedes, care a frânat…

- Un Boeing 737 al companiei Ryanair care a decolat vineri seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin a revenit pe Aeroportul Henri Coanda la aproximativ o ora de la decolare, purtatoarea de cuvant a aeroportului Ana State declarand ca pilotii au cerut sa se intoarca de urgenta.