- David Beckham (47 de ani) a fost extrem de emoționat in momentul in care oferea un ultim omagiu Reginei Elisabeta a II-a. David Beckham nu a profitat de statutul pe care il are in Marea Britanie. S-a inarmat cu rabdare și a stat 13 ore la coada pentru a-și arata gratitudinea fața de Regina Elisabeta…

- Regele Charles al III-lea și frații sai vor participa vineri la priveghiul de la Westminster Hall in timp ce mii de oameni vin in centrul Londrei pentru a-și lua ramas bun de la Regina Elisabeta a II-a.

- Mii de oameni din toate categoriile sociale au trecut in timpul nopții pe langa sicriul Reginei Elisabeta a II-a, care a fost depus la Westminster Hall din Londra. Oamenii i-au adus un ultim omagiu celui mai longeviv monarh britanic inainte de inmormantar

- Miercuri noapte, o garda regala care statea langa sicriul cu trupul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii din Westminster Hall a leșinat și a cazut de pe podium la podea. Momentul a fost surprins de o camera video. Incidentul s-a petrecut in timpul schimbarii garzii de onoare, care are loc la fiecare…

- Familia Regala a Romaniei a anunțat, marți, intr-un comunicat ca va participa la funeraliile de la Londra ale reginei Elisabeta a II-a. Anunțul a fost facut public și pe pagina de Facebook a Familiei Regale. „Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Consort vor lua…

- Un barbat transgender din Peru, aflat in luna de miere, a murit in Indonezia. El fusese reținut de polițiști sub acuzația de trafic de droguri, dar familia sa crede ca este vorba despre un abuz al Poliției.

- Politistii de frontiera au depistat si predat autoritatilor competente un barbat pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare, emisa de autoritatile din Italia, informeaza, marti, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.Potrivit…