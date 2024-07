Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe șantierul din centrul comercial Malley-Lumieres din Prilly, 3 kilometri nord-vest de Lausanne, cantonul elvețian Vaud, dupa ce o macara și mai multe schele s-au prabușit. Cel puțin 2 oameni au murit, alți 12 sunt raniți, dintre care 4 in stare grava, relateaza Blick.Bilanțul victimelor nu…

- COVID-19 pare ca inca nu ne lasa in pace. Cazurile au crescut, iar autoritațile avertizeaza cu privire la noi variante. Numarul spitalizarilor cauzate de COVID-19 este in creștere in New York, ceea ce a determinat autoritațile sanitare sa solicite masuri de precauție continue. Noi tulpini omicron, denumite…

- Autoritatile din Cluj monitorizeaza un santier din municipiul Cluj-Napoca, unde exista pericolul unei alunecari de teren, scrie news.ro.”Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitati sa asigure zona unui santier situat pe strada Nicolae Moldoveanu.

- Medicii au tratat, joi, sute de victime ale insolației in spitalele din Pakistan, dupa ce un val de caldura intensa a facut ca temperaturile sa depașeasca nivelurile normale din cauza schimbarilor climatice, au declarat oficialii, relateaza AP.Temperaturile au urcat pana la 49 grade Celsius cu o zi…

- Este stare de alerta in orasul Slanic Prahova. Craterul urias format acum o saptamana s-a adancit si a inghitit un stalp de electricitate. Autoritatile au decis sa evacueze inca unui bloc de locuinte. Adancimea craterului format prin surparea strazii 23 August din orasul prahovean Slanic este de minimum…

- Zeci de militari au murit in urma unei explozii uriașe care s-a produs la o baza militara din sud-vestul Cambodgiei. Explozia a distrus mai multe cladiri, inclusiv cateva case din apropiere. Autoritațile au inceput o ancheta.20 de militari au murit din cauza exploziei.

- Orașul italian Milano propune o noua lege pentru interzicerea inghețatei dupa miezul nopții. Autoritațile spun ca au decis sa apeleze la aceasta masura pentru a-și proteja locuitorii, transmite euronews.com.

- Municipiului Buzau i-au fost acordate mai multe calificative de catre compania de rating FitchRatings, in privința gradului de indatorare a Primariei, in raport cu evoluțiile financiare administrative. Autoritațile precizeaza ca raportul FitchRatings este favorabil municipalitații. ,,Zilele trecute…