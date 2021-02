Un incident care putea sa se sfarșeasca grav a avut loc astazi la metroul bucureștean la stația Dristor 2! O minora in varsta de 15 ani a fost la un pas de moarte, daca doua persoane aflate pe peron nu ar fi sarit in ajutorul sau. A fost salvata cu doar cateva secunde inaintea de intrarea trenului in stație.