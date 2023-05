Incident grav la stația de metrou Aviatorilor. Ce s-a întâmplat cu un călător Un incident s-a produs vineri dimineața la statia de metrou Aviatorilor, din Capitala. Au intervenit de urgența echipajele SMURD. Totul, dupa ce persoana – un calator – a cazut pe șine. Metrorex a facut primele precizari despre situația neprevazuta aparuta in urma cu doar cateva zeci de minute, anunțand ca ar putea fi vorba despre […] The post Incident grav la stația de metrou Aviatorilor. Ce s-a intamplat cu un calator first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe magistrala 2 de metrou este perturbata dupa un eveniment la stația Aviatorilor. Trenurile cu direcția Berceni circula doar pana la Aviatorilor, iar cele care merg spre Pipera se deplaseaza pe linia opusa.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov intervin astazi pentru extragerea unei persoane aflate sub o garnitura de metrou la statia Aviatorilor.Potrivit ISU B IF a fost oprita alimentarea cu energie electrica pentru accesul salvatorilor. La fata locului actioneaza…

- Compania Metrorex anunța ca vineri in jurul orei 10.30, in stația de metrou Aviatorilor, un calator a cazut pe șine. Ar putea fi vorba despre o tentativa de suicid.Metrorex vine cu explicații„Metrorex informeaza ca astazi, 05.05.2023, in jurul orei 10.30, la stația de metrou Aviatorilor, un calator…

- Metrorex nu are personal pentru a pune in functiune statia de metrou Tudor Arghezi, este de parere Marian Artimon, secretarul general al USLM."Cu ce personal dam drumul la Tudor Arghezi, ca noi ne carpim acum sa ajungem pe unde avem obligatia. Cu ce trenuri? Din ce am inteles noi, acolo va fi un…

- Tragedie in Capitala, in noaptea de joi spre vineri. Un barbat de 54 de ani a murit intr-un tramvai ce circula pe linia 1 din Capitala, pe șoseaua Ștefan cel Mare. Imediat, la fața locului au sosit mai mulți polițiști, dar și un echipaj de la Ambulanța. Medicii au incercat sa-l resusciteze pe om, insa…

- Au fost momente dramatice, marți dimineața, in stația de metrou Piața Unirii, una dintre cele mai intens circulate din Capitala. Unei persoane i s-a facut rau in timp ce se afla pe peronul de la stația Piața Unirii. Dupa ce au fost alertați despre cele intamplate, salvatorii au intervenit la fața locului.…

- A fost panica la metrou in dimineața zilei de 15 martie. Calatorii au sunt la 112 dupa ce au simțit miros de fum puternic in metrou, la stația Constantin Brancoveanu. La fața locului au sosțit pompierii. Ce precizari au facut reprezentanții Metrorex.

- Astazi ar fi trebuit sa fie o zi importanta pentru Metrorex, ca urmare a darii in folosința a unui pasaj de legatura intre stațiile de metrou Eroilor 1 și Eroilor 2, din proiectul „Magistrala 5 de metrou: Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei”. Ziua a fost umbrita, din pacate, de…