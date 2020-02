Stiri pe aceeasi tema

- Panica din cauza coronavirusul face victime. Clipe de coșmar pentru o femeie, dupa ce ar fi tușit in metrou. Victima ar fi fost agresata de un barbat sub influența alcoolului, intre stațiile de metrou Unirii și...

- O femeie a sunat la 112, joi seara, pentru a reclama ca a fost agresata de un barbat necunoscut in timp ce se aflau in metrou. Polițiștii de la Brigada Poliție Transport Public l-au prins și imobilizat pe individul care se manifesta in continuare violent.Potrivit Poliției Capitalei, femeia…

- Polițiști din cadrul Secției 4 din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „violența in familie”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 07 februarie a.c., in jurul orei 22.00, un barbat, in varsta de 42…

- Un incident șocant s-a petrecut intr-o stație de metrou din Barcelona. Scena a fost surprinsa de o camera de supraveghere.In imaginile video se vede cum un talhar a impins o femeie la pamant, dupa care a lovit-o de mai multe ori in fața, ca sa ii fure geanta.

- Un barbat din Sebeș a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat fosta concubina, pe strada, imediat dupa ce au ieșit din sala de judecata. Este cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și violența in familie, iar polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție. La data de…

- Incident sambata seara in statia de metrou Pacii din Capitala. Un barbat in varsta de 40 de ani a cazut pe sinele trenului si a fost scos de pompieri de sub al treilea vagon. Starea victimei este grava, spun medicii care au fost nevoiti sa-i amputeze o mana.

16-18 zile de ingrijiri medicale pentru o femeie agresata de concubinul ei: Ordin de protecție si dosar penal pentru un barbat din Cugir