Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unuia dintre echipajele auto, un barbat in varsta de 46 de ani, din București, a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp din beton.In urma evenimentului a rezultat ranirea copilotului, o femeie in varsta de 47 de ani, aceasta fiind preluata conștienta de un elicopter SMURD.Serviciul Județean…

- In timpul etapei desfașurate in zona Paltiniș, in cadrul Raliului Sibiului, s-a produs un incident soldat cu vatamarea corporala a unui copilot. Șoferul unuia dintre echipajele auto, un barbat in varsta de 46 de ani, din București, a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp din beton. In urma evenimentului…

- Șoferul unuia dintre echipajele auto, un barbat in varsta de 46 de ani, din București, a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp din beton.In urma evenimentului a rezultat ranirea copilotului, o femeie in varsta de 47 de ani, aceasta fiind preluata conștienta de un elicopter SMURD.Serviciul Județean…

- La data de 13 iulie 2023, in jurul orei 13:00, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca, pe DN76, pe raza satului Saliștioara, a avut loc un accident rutier. Polițiștii care s-au deplasat la fata locului au constatat, in urma cercetarilor, ca un barbat in varsta de 58 de ani, din comuna…

- Un barbat in varsta de 45 ani, din Faraoani, a fost retinut de politisti dupa ce beat si fara permis de conducere a comis un accident rutier pe DN2 – E85, in localitatea Nicolae Balcescu, in urma caruia cinci persoane au fost ranite. ‘Din primele verificari a reiesit faptul ca, un barbat in varsta de…

- La data de 5 iunie 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificari efectuate de politisti s a stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 71 de ani, care conducea un autoturism pe DN22A, la intersectia cu DN22…