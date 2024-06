Un student de la o universitate din Constanta a incendiat, joi, un profesor, nemultumit de nota de la un examen. Din primele informații ar fi vorba despre un profesor de la Facultatea de Matematica din cadrul Universitații Ovidius Constanța. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au anuntat ca, joi, in jurul orei 12.30, politistii din […] The post Incident grav la Constanța. Profesor incendiat de un student, in sala de examen, dupa ce i-a dat nota 4 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .