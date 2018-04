Stiri pe aceeasi tema

- Panica la bordul unui avion care venea la Bucuresti din Marea Britanie. "Am crezut ca asist la un atac terorist" - spune una dintre romancele de la bord. Un pasager bulgar a incercat sa intre in cabina, peste piloti. Dupa un scandal care a durat cateva minute bune, insotitorii de bord ajutati de alti…

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Avionul ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit boardingpass.ro. La o inspecție rapida a aeronavei, se pare ca aceasta nu a suferit daune notabile. Potrivit purtatorului de cuvant al CNAB, Ana State, pista a fost verificata și nu ar exista urme care sa…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit bordingpass.ro, preluat de stiripesurse.ro. A

- Compania aviatica United Airlines i-a interzis unei pasagere sa intre in avion impreuna cu paunul sau. Femeia care urma sa zboare de la New-York la Los Angeles a incercat sa convinga compania ca are nevoie de paun pentru susținere emoționala, așa ca paunul trebuie sa zboare gratuit impreuna cu ea. Deși…