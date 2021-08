Incident grav în timpul unei intervenții chirurgicale. Unei asistente i-a căzut lampa din tavan în cap. ITM a deschis o anchetă Incidentul a avut loc chiar in timp ce asistenta ajuta medicul in timpul unei intervenții chirurgicale. O lampa de sterilizare cu ultraviolete s-a desprins din perete și a cazut in capul femeii care s-a dezechilibrat și a cazut. Pentru ca femeia a spus ca se simte bine, a ramas in continuare in operașie. insa dupa […] The post Incident grav in timpul unei intervenții chirurgicale. Unei asistente i-a cazut lampa din tavan in cap. ITM a deschis o ancheta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

