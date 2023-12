Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața și compozitoarea americana Laura Lynch, membra fondatoare a trupei The Chicks (cunoscuta anterior sub numele Dixie Chicks), a incetat din viața in urma unui tragic accident rutier, la varsta de 65 de ani, conform informațiilor furnizate de DPA.

- Accident tragic in Mehedinți. O adolescenta de 16 ani și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat. La volan era un tanar baut și fara permis de conducere. Este vorba despre un șofer in varsta de 21 de ani, care a pierdut controlul volanului intr-o curba, moment in care mașina pe…

- O minora si-a pierdut viata, azi noapte, in urma unui accident rutier petrecut in comuna mehedinteana Balacits. Potrivit IPJ Mehedinti , un tanar de 21 ani, din comuna Balacița, conducea un autoturism pe DJ606A, in localitate. Intr-o curba la dreapta a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in…

- La data de 15 decembrie 2014 a avut loc un accident aviatic in zona lacului Siutghiol. In urma incidentului, patru persoane ce faceau parte din echipajul elicopterului SMURD si au pierdut viata. Este vorba despre: pilotul cmdr. Petre Corneliu Catuneanu, copilotul cpt. cmdr. Ginel Claudiu Cracanel, medicul…

- Un barbat de 29 de ani a murit, iar un tanar de 20 de ani a fost ranit, intr-un accident rutier produs in judetul Mehedinti. Masina in care se aflau cei doi s-a rasturnat, iar politistii au stabilit ca soferul – barbatul care a mjurit – avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit news.ro.IPJ Mehedinti…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din Constanta La data de 19 octombrie a.c., in jurul orei 13.20, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Ion Nenitescu, s a produs un accident rutier tamponare…

- Serviciul de Ambulanța Județean Arad a anunțat ca la ieșirea din orașul Ineu spre Bocsig a avut loc un grav accident rutier. Din nefericire, un... The post Un tanar de 22 de ani, motociclist, a murit intr-un accident produs la ieșirea din Ineu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Accident grav, vineri dupa amiaza, pe DN 76, in Bihor. Un autoturism și o cisterna s-au ciocnit, iar doua persoane au fost ranite. Una dintre persoane, o femeie in varsta de 57 de ani din Teleorman, a avut nevoie de resuscitare dar viața ei nu a mai putu fi salvata de echipajul medical. The post Accident…