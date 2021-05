Incident grav în Franța. Un soldat a tras în polițiști cu o armă de mare calibru. Desfășurare de forțe uriașă în căutarea lui Atacul a avut loc in orașul Le Lardin-Saint-Lazare din regiunea Dordogne, duminica dupa-amiaza. Este vorba despre un fost soldat despre care posturile de televiziune spun ca este puternic inarmat care a deschis focul asupra unor polițiști. In cautarea lui au fost mobilizate forțe impresionanate. Peste 200 de ofițeri il cauta pe atacator, iar mai multe […] The post Incident grav in Franța. Un soldat a tras in polițiști cu o arma de mare calibru. Desfașurare de forțe uriașa in cautarea lui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

