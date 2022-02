Incident grav în Cluj. Un elev ar fi fost bătut cu pumnii şi picioarele de un profesor. Poliția a deschis o anchetă Un elev de clasa a sasea din Turda ar fi fost batut cu pumnii si picioarele de profesorul de matematica. Polițiștii s-au autosesizat in acest caz, pana in prezent nefiind depusa nicio plangere privind incidentul care s-ar fi petrecut in scoala. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare la un elev al unei […] The post Incident grav in Cluj. Un elev ar fi fost batut cu pumnii si picioarele de un profesor. Poliția a deschis o ancheta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un elev de clasa a VI-a din Turda a fost batut cu pumnii si picioarele de profesorul de matematica. Polițiștii s-au autosesizat in acest caz, pana in prezent nefiind depusa nicio plangere privind incidentul care s-ar fi petrecut in scoala. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare…

- Un incident revoltator a avut loc la o scoala din Turda, in cursul zilei de marti, 15 februarie. Mama unui elev de clasa a VI a sustine ca fiul sau a fost batut cu pumnii si picioarele de catre profesorul sau de matematica. "Astazi 15 februarie , la ora 10:40, baiatul meu m a sunat de la scoala, pentru…

- ​Inspectoratul de Politie Judetean Cluj anunțat, miercuri, a deschis un dosar penal pentru purtare abuziva in cazul unui profesor de la o unitate de invatamant din Turda, acuzat ca a batut un elev, potrivit Știri de Cluj.Incidentul a avut loc, marți, la o școala din Turda, iar cea care a semnalat problema…

- Un elev din clasa a VI-a de la Școala „Horea, Cloșca și Crișan” din Turda a fost batut de profesorul de matematica. Poliția s-a autosesizat, insa nu exista momentan o plangere in acest caz.

