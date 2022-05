Stiri pe aceeasi tema

Washingtonul a avertizat Insulele Solomon ca va riposta ''in consecinta'' daca China va instala o ''prezenta militara permanenta'' in acest arhipelag din Pacific care a semnat un acord de securitate cu statul chinez, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP.

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat preocupare, marti, in legatura cu refuzul Beijingului de a condamna direct invazia militara rusa in Ucraina si a pledat pentru intensificarea cooperarii NATO cu parteneri din zona Asia-Pacific, in contextul ascensiunii Chinei, informeaza Mediafax.

Indignarea internationala provocata de tirul unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) de catre Coreea de Nord s-a lovit de refuzul Chinei si al Rusiei de a intari sanctiunile impotriva Phenianului, noteaza AFP preluat de agerpres.

Ministerul de Externe chinez a respins joi in termeni fermi afirmatia secretarului de stat american Antony Blinken potrivit careia ezitarea Beijingului de a condamna agresiunea rusa in Ucraina este in contradictie cu pozitia Chinei cu privire la Carta Natiunilor Unite, relateaza Reuters.

Statele Unite considera "profund ingrijoratoare" pozitia "de aliniere a Chinei cu Rusia" in fata razboiului din Ucraina, a precizat luni un inalt responsabil de la Casa Alba, dupa o intalnire la nivel inalt la Roma care nu a facut sa scada tensiunea, scrie AFP.

Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a aborda, intre altele, razboiul din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii "deschise a liniilor de comunicare" intre cele doua puteri, relateaza EFE.

Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, s-a pronuntat ferm in favoarea medierii Chinei in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, relateaza DPA citata de Agerpres.

Australia a reprosat vineri Chinei ca este "colacul de salvare" al Rusiei, pentru ca nu a denuntat invazia rusa din Ucraina si din cauza deciziei sale "inacceptabile" de a relaxa restrictiile asupra importurilor de grau rusesc, relateaza AFP, conform AGERPRES.