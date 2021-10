Incident grav în Capitală. Un copil, rănit după ce a căzut într-o groapă săpată la o conductă de apă caldă Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident grav in Capitala. Un copil, ranit dupa ce a cazut intr-o groapa sapata la o conducta de apa calda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica a transmis, marți, dupa incidentul din sectorul 1, cand un copil a suferit arsuri dupa ce a cazut intr-o groapa cu apa fierbinte, ca sunt multe zone cu conducte fisurate in Capitala, insa resursele companiei sunt limitate și nu pot acoperi toate problemele care apar. Incidentul a fost…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- Reprezentanții Termoenergetica susțin ca resursele companiei sunt limitate și avertizeaza ca din cauza starii de degradare a conductelor, in Capitala exista multe zone cu probleme. Reacția apare dupa ce un copil a cazut intr-o groapa sapata pentru a repara o conducta de apa calda. Incidentul…

- Politistii din Bucuresti au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati ca un minor a cazut intr-o groapa sapata pentru a permite accesul la o conducta de apa calda. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.

