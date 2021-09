Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz STB de pe linia 304 a fost implicat, in aceasta dimineața, intr-un eveniment rutier petrecut intre fantana Miorița și stația Pod Baneasa, din Capitala. Potrivit primelor informații, autobuzul plin cu calatori a pus frana brusc, moment in care pasagerii s-au dezechilibrat și au cazut. Cel…

- BREAKING NEWS. O persoana a fost gasita fara viața pe cheiul raului Dambovița, in Capitala. Poliția se afla chiar acum la fața locului. Circulația se desfașoara cu dificultate in zona, o banda este blocata. Se presupune ca persoana a murit prin inec. Revenim cu mai multe informații/update-uri pe masura…

- Un tanar aflat la volanul uneia dintre mașinile avariate ca urmare a incidentului in care a fost implicat un elicopter miliar, care a aterizat forțat in sensul giratoriu de la Aviatorilor, a povestit experiența prin care a trecut. Și anume ce a observat, dar și cum a reacționat vazand ce se intampla…

- Incident grav, marti, in traficul .din Capitala. Un barbat nervos a amenintat astazi un alt sofer cu un ciocan. Conflictul s-a petrecut in zona Cotroceni si a fost filmat de un sofer aflat in apropierea celor doua masini implicate.

- La doar cateva zile dupa ce un șofer furios a atacat cu crosa de golf un alt șofer, un nou incident grav a avut loc in traficul din Capitala. De data acesta, instrumentul folosit a fost… un ciocan. S-a intamplat marți, 29 iunie, in jurul pranzului, in zona Cotroceni. „Ba, vezi pe unde mergi ca […] The…

- Politistii de la Sectia 1 din Capitala au fost martorii unui incident bizar, petrecut luni in București. Ei au observat un sofer care s-a apropiat de alta masina și a aruncat un plic cu peste 300.000 de euro, pe geam, dupa care a fugit. Polițiștii vor sa afle de unde provin banii.

- Un barbat a fost ranit intr-un tramvai al liniei 19, de o bucata de sina care a trecut prin podea. Incidentul s-a produs in zona Nerva Traian, din Capitala. Este vorba despre un barbat de 54 de ani, care a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni. Incidentul s-a petrecut pe strada Nerva Traian, intr-o statie.…