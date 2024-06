Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe, de 5 și 7 ani, au cazut din podul unei case prin tavanul de rigips. Doua fetițe, de 5 și 7 ani, au cazut, joi, din podul unei case prin tavanul de rigips. Acestea au fost duse la spital. Potrivit ISU Bihor, un apel la 112 a sesizat, joi, producerea unui grav...

- Caz șocant in Bihor, unde doua fetițe de 5, respectiv 7 ani au ajuns la spital dupa un incident teribil petrecut chiar in locuința familiei. Copilele se jucau in podul casei, cand au cazut prin tavanul de rigips, de la 2,5 metri inalțime. In urma ranilor suferite, fetițele au fost internate in spital,…

- Doua fetițe, de 5 și 7 ani, au cazut, joi, din podul unei case prin tavanul de rigips. Acestea au fost duse la spital. Potrivit ISU Bihor, un apel la 112 a sesizat, joi, producerea unui grav eveniment in localitatea Luncșoara, comuna Aușeu, soldat cu ranirea grava a doua fetițe.

- In cursul zilei de joi, 6 iunie, pompierii militari aleșdeni și echipajul medical care incadreaza elicopterul SMURD au intervenit pentru salvarea a doua fetițe, in varsta de 5, respectiv 7 ani.

- In cursul nopții de miercuri spre joi, emblematica morișca de vant ce decora celebrul cabaret parizian Moulin Rouge, situat in renumitul cartier Pigalle, a suferit un incident neașteptat, informeaza BFM Paris Ile-de-France.

- Incident grav intr-o localitate din Bihor. Un copil de șase ani a ajuns in coma la spital, dupa ce o poarta de metal a cazut peste el. Totul s-a intamplat in timp ce baiatul era la joaca cu un prieten pe un teren de fotbal.

- Un baiat de 6 ani, din județul Bihor, a ajuns in stare grava la spital dupa ce o poarta metalica de fotbal a cazut peste el. Copilul se afla pe terenul de sport din localitatea Ciumeghiu impreuna cu un alt baiat de 8 ani, relateaza Antena 3.Cei doi copii se jucau la poarta respectiva, iar la un moment…

- O fetita in varsta de aproape cinci ani a fost extrem de grav ranita, joi, dupa ce a cazut de etaj, dintr-un bloc din Mioveni. Copila, aflata in coma si cu multiple traumatisme, a fost preluata de o ambulanta de Terapie intensiva mobila si apoi de un elicopter pentru a fi dusa la un spital din Bucuresti.…