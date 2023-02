Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani, din Boșca, județul Caraș-severin, șofer al unui microbuz școlar, a fost prins baut la volan, marți, iar la vederea polițiștilor a virat rapid dreapta pentru a se sustrage controlului. Polițiștii de la Poliția orașului Bocșa au depistat pe strada Bistriței din oraș un barbat de…

- Un barbat din Caras-Severin si-ar fi ucis soția cu o ranga, in urma unui scandal pornit de la un schimb de replici. Dupa ce a vazut-o pe femeie intr-o balta de sange, el s-a spanzurat. Potrivit surselor apropiate de familie, intre cei doi existau discuții de mai mult timp, iar motivul acestora ar fi…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 21 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși nu are permis de conducere. Tanarul a incercat sa fuga de polițiști.

- Ghinion mare pentru un șofer din Gaești, in varsta de 54 de ani, care, culmea mai conducea și un microbuz cu calatori pe ruta Gaești – Crangurile. In ultima zi din luna ianuarie, acesta a fost fost prins baut la volan in timpul serviciului, dupa ce a fost oprit de polițiști pentru un control. Dupa verificarea…

- Accident de circulație, astazi, pe DN 58B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Coliziunea s-a petrecut intre localitațile Colțan și Bocșa, județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar patru persoane au fost ranite. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului…

- Un șofer bulgar a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Caraș-Severin in urma accidentului produs in noaptea de sambata spre duminica și soldat cu moartea a doua femei. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului.

- INCREDIBIL!… Șoferi beți intalnim din nefericire aproape in fiecare zi. Dar șoferi aproape de coma alcoolica și care duc elevii la școala, mai rar! S-a intamplat in comuna Berezeni, care aparține de Poliția Murgeni. Barbatul ia zilnic copiii de acasa și ii duce la școala. Doar ca a uitat, se pare, ce…