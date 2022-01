Incident grav. Bărbat înjunghiat în urma unei șicanări în trafic. Unde s-a întâmplat totul! Un incident ce a avut loc recent, ca urmare a unei șicanari in trafic, a trimis pe mana medicilor un barbat in varsta de 49 de ani. Omul a semnalat poliției faptul ca a fost agresat, iar reprezentanții legii nemțeni au facut cercetari, un tanar de 30 de ani fiind reținut in acest caz. Informații […] The post Incident grav. Barbat injunghiat in urma unei șicanari in trafic. Unde s-a intamplat totul! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

