Incident grav! Ambulanțier înjunghiat de un pacient – un bărbat de 78 de ani Uneori, salvatorii de la ambulanța se confrunta cu situații cu totul neprevazute. Este și cazul unui ambulanțier din cadrul SAJ Galați. Care, din salvator, a ajuns la randul sau pacient, avand nevoie de ingrijiri medicale, ca urmare a unui incident caruia i-a cazut victima in timp ce iși facea meseria. E vorba despre un angajat […] The post Incident grav! Ambulanțier injunghiat de un pacient - un barbat de 78 de ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Galati a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat in abdomen de pacientul de 78 de ani pe care il transporta, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al SAJ, Mihai Polinschi, noteaza Agerpres. Potrivit acestuia, agresiunea s-a produs cand pacientul,…

- Un ambulantier de 45 de ani de la Serviciul de Ambulanta Galati a fost injunghiat in abdomen de un pacient, pe care l-a transportat de la Spitalul Judetean la un camin de batrani, acolo unde era cazat.

- Scene șocante au avut loc chiar intr-o ambulanța, la Galați! Din nefericire, un ambulanțier a fost injunghiat chiar de catre un pacient, un batran de 78 de ani. De asemenea, barbatul avea antecedente de dementa. Iata cum se simte acum ambulanțierul și ce l-a determinat pe batran sa recurga la un astfel…

- Judecatorii l-au plasat in arest la domiciliu pe un barbat de 42 de ani care a lovit cu un cutit o alta persoana intr-o statie Peco din Braila in urma unui conflict spontan. Initial, agresorul fusese retinut de politisti pentru lovire sau alte violente si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase.

- Alec Baldwin a impușcat mortal o femeie in timpul unei filmari! Celebrul actor a tras cu o arma de recuzita in timp ce se afla pe platoul de filmare, iar femeia nu a mai putut sa fie salvata, deși medicii au facut eforturi imense. Acesta a ranit și un alt barbat. Incident tragic la Hollywood! […] The…

- Deputatul britanic David Amess din Partidul Conservator al premierului Boris Johnson si-a pierdut viata vineri dupa ce a fost injunghiat de un barbat care a intrat la o intalnire electorala cu alegatorii din districtul sau, a anuntat politia, citata de Reuters si AFP. Politia a mai precizat…

- Incident teribil in Brașov! Un tanar de 21 de ani a fost injunghiat in plina strada, sub privirile trecatorilor. Intreaga agresiune a fost surprinsa de o camera de supraveghere din zona, iar polițiștii au reușit sa-l identifice pe tanar.