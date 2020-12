Stiri pe aceeasi tema

- Incident extrem: Foc de arma intr-o sectie de votare. Glontul a trecut prin geamul unei gradinite Incident extrem de grav in Gorj. Unui polițist care asigura paza intr-o secție de votare, i s-a descarcat arma accidental, din fericire rezultand doar pagube materiale. „La data de 6 decembrie, un polițist…

